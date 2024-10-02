الأنبا بولا يختتم زيارته الرعوية بناشفيل بتفقد دفعة جديدة الأسر

اختتم الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أمريكا وكندا، زيارته الرعوية لكنيسة أم الرحمة الإلهية بناشفيل، بتفقد دفعة جديدة من أسر الرعية.

جاء ذلك بحضور الأب سعيد لوقا، راعي الكنيسة، وخلال الزيارات، اطمئن صاحب النيافة على كافة أحوال الأسر، كما تعرف على الصعوبات والتحديات والمعوقات التي تواجههم، مستمعًا إلى آراء ومقترحات أسر الرعية، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، ومؤكدًا لأبنائه وبناته أهمية التفاني في الخدمة والعمل.

وفي الختام، تمنى الزائر الرسولي كامل النجاح والتوفيق للأسر في جميع مجالات حياتهم، مختتمًا زياراته الرعوية لهم ببعض التوصيات المُشجعة.