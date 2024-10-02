في أقل من 24 ساعة.. ضبط المتهمين بالسطو على مكتب بريد في الطالبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على عامل وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة" المتهمين بالسطو بالاسلحة البيضاء على مكتب بريد بدائرة قسم شرطة الطالبية وسرقة مبلغ مالي من داخله.

السطو المسلح على مكتب بريد بالطالبية

تلقي الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام شخصين بالسطو بالاسلحة البيضاء على مكتب بريد بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم تفريغ كاميرات المراقبة والتي رصدت المتهمين حال هروبهما بدراجة نارية موتوسيكل.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة نجحت جهوده في أقل من 24 ساعة من ضبط الجناة الاثنين عاطل وعامل "لهما معلومات جنائية مسجلة" وإعادة المبلغ المالي وضبط الدراجة النارية والأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.