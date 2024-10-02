ضمن مبادرة بداية.. جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول حرية الرأي

نظمت جامعة قناة السويس، ندوة حول حرية الرأي تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ممثلة في الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية المشاركة في مبادرة "بداية لبنا الإنسان المصري"، منوهًا على دورها في تعزيز القيم الإنسانية وبناء وعي الأجيال الجديدة.

كما شددت الدكتورة دينا أبو المعاطي على أهمية العمل التكاملي بين الجامعة والمجتمع المحلي لتوعية الطلاب بحقوقهم وواجباتهم.

وجاءت الندوة في إطار التعاون المثمر بين جامعة قناة السويس، ممثلة في إدارة الاتصالات والمؤتمرات، ومديرية التربية والتعليم، ممثلة في إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، من خلال برنامج "مبادرون" الذي يحمل شعار "مدرستنا أحلى بالقيم".

ويهدف البرنامج إلى التوعية بحقوق الطفل، المرأة، وذوي الهمم عبر ورش عمل تفاعلية تتناول مواضيع عدة، مثل حرية التعبير، الغذاء الصحي، السلامة البدنية، الرعاية الصحية، المساواة، التعليم، عدم التمييز، الحماية من العنف والإساءة، الرعاية الأسرية، التوعية البيئية والمناخية، التوعية بالمشروعات القومية، إضافة إلى السلام، السعادة، الاحترام، المحبة، الصدق، النزاهة، التعاون، والمسؤولية.

أشرف على تنظيم الندوة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، وشيماء نصر، مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.

وحاضر بها الدكتور أحمد إبراهيم، المدرس المساعد بكلية التجارة، تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت الندوة عدة محاور رئيسية حول حرية الرأي، منها التعريف بحرية الرأي، وكيفية التعامل مع اختلاف الآراء، وطرق التعامل مع تلك الاختلافات، بالإضافة إلى الربط بين الحرية والمسؤولية في التعبير عن الآراء.