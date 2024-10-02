نائب رئيس جامعة قناة السويس يشارك في اجتماع الأمانة الفنية لوحدة البريكس

شارك الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس، في اجتماع الأمانة الفنية لوحدة البريكس لمناقشة التحركات والجهود في إطار الخطة التنفيذية لتعظيم استفادة مصر من الانضمام إلى البريكس، والذي عقد صباح اليوم بمقر مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعرض الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس، وناقش المقترح المقدم من اللجنة المشكلة برئاسته و عضوية كلا من الدكتور حازم ابراهيم مصطفى نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث و الدكتور طارق مصطفى غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك لمناقشة حول خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من انضمام مصر إلى تجمع البريكس من خلال تكامل الجهود بين الوزرات المعنية و رصد فرص التعاون القائمة و المقترحة و تكامل الجهود بين خبراء المجتمع الأكاديمي و البحثي و ممثلي القطاع الخاص .

و من الجدير بالذكر أن الاجتماع يدور حول قيام وحدة البريكس المشكلة بمجلس الوزراء بالتنسيق بشأن التالي:

• . أهمية وضع رؤية وخطة واضحة لتحقيق مزيد من التعاون مع تجمع البريكس ودوله بشكل ثنائي للتوأمة بين الجامعات المصرية وجامعات تلك الدول خاصة الجامعات المصنفة عالميًا وعلى رأسها الجامعات الصينية والروسية والهندية المصنفة عالميا

• دراسة أطر التعاون السابقة على انضمام مصر إلى تجمع البريكس في مجال التعليم العالي والتعاون العلمي، والتي تعتبر مصر منضمه إليها تلقائيًا، ووضع المقترحات والتوصيات حول كيفية الاستغلال الأمثل لهذه المخرجات وفقا لأولويات الدولة المصرية .