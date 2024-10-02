محاكمة 3 متهمين باحتجاز أجنبى فى الدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بإحالة 3 متهمين باحتجاز شخص أجنبى، بعد شكهم في سرقته وإجباره، على توقيع إيصال أمانة، إلى محكمة الجنايات، بعد ورود التقرير الخاص بالطب الشرعى.

وأمرت النيابة بعرض الإيصال المضبوط على خبراء الطب الشرعى لفحصه، وبيان صحة واقعة الإكراه، واستكمال التحريات.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"-مقيم بدائرة القسم، يفيد بتلقيه اتصال من صديقه "يحمل ذات الجنسية" طالبه فيه بتدبير مبلغ مالي، بسبب احتجاز ملاك محل عمله له واتهامه بسرقة أموال منهم.

وبالانتقال إلى العنوان المُبلغ به، تبين أنه ملك أحد الخاطفين، وتم ضبط 3 أشخاص "مرتكبي الواقعة"، ووجد بصحبتهم المجنى عليه، وبحوزتهم “إيصال أمانة مزيل ببصمة المحتجز” والهاتف المحمول الخاص به، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبسؤال المخطوف أنكر ما نسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.