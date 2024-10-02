عامل يقيد شقيقه ويضرم النيران بجسده بمنشأة القناطر

واقعة مأساوية شهدتها منطقة منشأة القناطر بالجيزة عندما أقدم عامل نظافة على تقيد شقيقه مبلط سيراميك واشعال النيران بجسده لمنعه من شراء المواد المخدرة وتعاطيها.

عامل يضرم النيران بجسد شقيقه

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "محمود" في عقده الرابع مبلط سيراميك مصاب بحروق بنسبة 80% وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شقيق المصاب عامل نظافة بتقيده بالحبال واضرام النيران بجسده لمنعه من شراء وتعاطي المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.