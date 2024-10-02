تجديد حبس المتهم بتعذيب زوجته الحامل حتى الموت بمنشأة ناصر

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل زوجته الحامل على يده، بسبب خلافات بينهما بمنشأة ناصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم فى التحقيقات أنه تشاجر مع زوجته يوم الواقعة، أنها تركت عملها دون الرجوع إليه، ونظرا لضيق حالهم وإقدامهم على استقبال طفل، نهرها وتشاجر معها واعتدى عليها بالضرب، لردعها عن قرارها ولم يقصد قتلها.

أمرت النيابة بعرض المجني عليها، على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك.

وطلبت النيابة تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وكانت قد انتدبت، فريقا من الأدلة الجنائية، لمعاينة مسرح الجريمة.

وأمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات، وطلبت صحيفته الجنائية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود قتيلة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور انقتلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة حامل فى الشهر السابع مقتولة وبها إصابات بالرأس وجميع أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويعمل فى محل ملابس، ونشبت بينه وبين زوجته مشاجرة بسبب تركها للعمل قام خلالها بالتعدى عليها بالضرب وهشم رأسها، وألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.