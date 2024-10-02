الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود انخفاض فى درجات الحرارة، نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يحجب أشعة الشمس، بالإضافة إلى انخفاض نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 30 درجة مئوية نهارا، ليكون الطقس مائل للحرارة إلى حار، خاصة وقت الظهيرة فيما يكون الطقس بارد خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الملاحة البحرية في البحر المتوسط عادت إلى طبيعتها بعد الاضطراب التي شهدناه أمس وأول أمس.