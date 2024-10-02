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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسهم أوروبا تستهل تعاملاتها على ارتفاع بقيادة مكاسب قطاع الطاقة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
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استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها على ارتفاع اليوم /الأربعاء/، بقيادة أرباح أسهم قطاع الطاقة، متجاوزة تراجع الأسهم الآسيوية وول ستريت بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل الذي أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع.
وارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.2%، ليصل إلى 522.10 نقطة، كما صعد مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3% عند 7،460 نقطة.
وربح مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.4% ليصل إلى 15،800 نقطة، وصعد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.5%، كما ارتفع مؤشر IBEX 35 الإسباني بنسبة 0.2%.
وشهد قطاع الطاقة ارتفاعا ملحوظا بلغ 17% بعد ارتفاع أسعار النفط بسبب تزايد المخاوف في الشرق الأوسط.
وحققت شركات الدفاع مثل شركة "راينميتال" الألمانية وشركة "ساب" السويدية وBAE Systems مكاسب تتراوح بين 1% و3%، كما ارتفع مؤشر الموارد الأساسية بنسبة 1.1% بعد زيادة أسعار النحاس بفعل تدابير التحفيز في الصين التي عززت آفاق الطلب.
وعلى صعيد البيانات، من المقرر أن تصدر بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس في وقت لاحق اليوم.
وتتجه أنظار المستثمرين أيضا نحو تعليقات كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، حيث من المقرر أن يتحدث عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، بما في ذلك نائب الرئيس لويس دي غيندوس.
 

أسهم أوروبا مكاسب قطاع الطاقة الهجوم الصاروخي الإيراني إسرائيل