الدفاع الروسية: تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق أراضي بيلجورود خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/، إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة.

وقالت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود خلال الليل.

وفي سياق متصل.. أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف "سيرجي ليبيديف"، بأن الجيش الروسي نفذ ضربة على مستودع للذخيرة في ضواحي خاركوف.

وقال ليبيديف لوكالة إن قنبلتين جويتين "فاب" استهدفا ضاحية ديرجاتشي في خاركوف، ما تسبب في انفجارات قوية، وبعد الانفجار اندلع حريق كبير وانقطعت الكهرباء.