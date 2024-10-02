''العدل'' تصدر قرارا بإنشاء 12 دائرة جنايات بالاستئناف

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5501 لسنة 2024، الذي أصدره المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل القرار رقم 5501 لسنة 2024 بإنشاء 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من 1 حتى 12 و4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4 يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو – حلوان - محافظة القاهرة.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية المطر صوره وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وعلى كتاب القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 13/8/2024. وجاء نص القرار: تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من 1 حتى 12 و4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4 يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو – حلوان - محافظة القاهرة.

وتختص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التي تختص بها قانونا والمقيدة بأقسام شرطة 15 مايو - التبين - المعصرة - حلوان - المعادي - دار السلام، وتختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها في الفقرة السابقة وغيرها مما تختص به قانونا.