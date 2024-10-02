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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مرور القاهرة: غلق كلي لشارع عزيز أباظة لتنفيذ أعمال تحويل خطوط الصرف الصحي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة الغلق الكلى لشارع عزيز أباظة عند تقاطعه مع شارع يحيى إبراهيم لتنفيذ إستكمال أعمال تحويل خطوط الصرف الصحى المتعارضة مع تنفيذ أعمال بمحطة مترو أنفاق الزمالك. 

وسيكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 10 أيام ليلاً ونهاراً اعتباراً من يوم الخميس الموافق 3/10/2024 وسيتم تحويل الحركة المرورية للقادم من شارع عزيز أباظة يسلك يساراً شارع حسن عاصم فيميناً شارع البرازيل وصولاً لشارع عزيز أباظة مرة أخرى. 

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مرور القاهرة شارع عزيز أباظة خطوط الصرف الصحى