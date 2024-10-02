تراجع أسعار العملات المشفرة وسط تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/، وسط مخاوف من تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وانخفضت عملة "بيتكوين" بنسبة 0.74% لتصل إلى 61،404 دولارات، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

كما تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.64% إلى 2،479.77 دولار، وعملة "ريبل" بنسبة 1.1% إلى 60.01 سنت.

وخسرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 4.14% لتبلغ 2.16 تريليون دولار، بينما ارتفع حجم التعاملات في السوق على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 42% ليصل إلى 115 مليار دولار.

وسجلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية أمس أول صافي تدفقات خارجة منذ 19 سبتمبر الماضي، حيث بلغت قيمة هذه التدفقات 242.5 مليون دولار. وهذا يشير إلى أن المستثمرين بدأوا في سحب الأموال من هذه الصناديق، مما يعكس تراجع الثقة في سوق البيتكوين بعد فترة من الاستثمارات القوية.

