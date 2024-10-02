تعرف على بديل محمد هاني في الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على بديل محمد هاني لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، والذي تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد هاني إصابته بجزع في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب عن الفريق الأحمر لمدة تقترب من 3 أشهر.

وبدأ مارسيل كولر في تجهيز عمر كمال عبد الواحد لتعويض غياب محمد هاني خلال الفترة المقبلة لقيادة الجبهة اليمنى للفريق في الارتباطات القادمة، خاصة وأن اللاعب كان يشارك في مركز الجناح الأيمن مع الفريق مؤخرا.

موعد عودة الأهلي للتدريبات

ويعود فريق الأهلي للتدريبات الجماعية يوم السبت المقبل بعد الراحة التي حصل عليها الفريق استعدادا لخوض بطولة كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وستكون مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال أول ارتباط للفريق الأحمر بعد فترة التوقف الدولي.

وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري للأبطال خلال الفترة من 20 وحتى 24 من شهر أكتوبر الجاري.