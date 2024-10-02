محافظ أسوان يشكر وزارات البيئة والتنمية لتسليم المدفن الصحي بإدفو

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لوزارات البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد ، والتنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض على نجاح الوزارتين في القيام بالتسليم النهائى للمدفن الصحي بمدينة إدفو بتكلفة إجمالية وصلت لحوالي ٢٠ مليون جنيه.

وأشاد بالدور الذى قامت به اللجنة المختصة من وزارات البيئة ، والتنمية المحلية والدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع ، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى ، ومحافظة اسوان لتسيير ومتابعة وإستلام مشروعات البنية التحتية ضمن منظومة المخلفات التي يتم تنفيذها بالمحافظات .

جاء ذلك فى ظل الجهود المكثفة التي تقوم بها المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة ورفع مستوى النظافة العامة بأسلوب علمى ومدروس وفقاً للرؤية الشاملة والنهج الجديد الذى يتم تطبيقه داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وكانت قد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان المدفن يعمل بالطاقة الشمسية لإنارة المبانى واستخدام الميزان و باقي إحتياجات المدفن الآخري من الكهرباء ، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيرة إلى أن المدفن يقع على مساحة 5 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح ، وتم تأمينها بسور من الدبش وبوابة حديدية ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات فضلاً عن شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة .

تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بأسوان باستثمارات 51.3 مليون جنيه

بينما أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن محافظة أسوان شهدت تنفيذ عدد من المشروعات ودعم إحتياجات المحافظة فيما بخص ملف النظافة ، موضحة بأنه تم توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمنطقة العلاقي بأسوان بتكلفة بلغت (15.3 ) مليون جنيه ، كما تم رفع التراكمات التاريخية في منطقة المحمودية بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان 51.3 مليون جنيه .

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