الإرشاد الزراعي ينظم ندوة حول دور المرأة في تنمية الريف بالبحيرة

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، ندوة إرشادية متميزة تحت عنوان "قوة المرأة في تنمية الريف"، وذلك بحضور الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أيمن عاشور، مدير عام الإرشاد، والمهندس عادل الشيخ، مدير عام الإدارة الزراعية، وسالم البحيري، رئيس الجمعية.

تضمنت الندوة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا حول المشروعات الصغيرة، شجع خلاله الحضور على مشاركة السيدات في الأنشطة الزراعية، وتوجيههن نحو إقامة مشروعات صغيرة قادرة على تعزيز الإنتاجية في القرية.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب المناقشة لاستعراض الأفكار القابلة للتطبيق على أرض الواقع، مع وعد وكيل الوزارة بشراء وتسويق جميع المنتجات التي يتم إنتاجها بواسطة المشاركات، وتقديم الدعم المالي لتشجيعهن على بدء الإنتاج فورًا.

من جانبه أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل الوزارة بالبحيرة، على أهمية دور المرأة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية، مشيرًا إلى جهود وزارة الزراعة في دعم المزارعين والمربين والمرأة الريفية على مستوى الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم المرأة الريفية وتعزيز دورها الحيوي في تحقيق التنمية الريفية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تمكين المرأة ودورها الأساسي في بناء مستقبل مزدهر للقرى والمجتمعات الريفية.