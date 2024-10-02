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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله: استهداف تجمع لقوات الاحتلال ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بدفعة صاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة.
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد غاراته على مدينة النبطية - صباح اليوم - للمرة الثالثة في غضون أقل من ساعة، حيث استهدف حي المسلخ. 
كما أفادت بأنه بعد منتصف الليل نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت المحيط الشمالي لمدينة الهرمل عند الحدود مع سوريا.
وتعرضت بلدة "ميفدون" فجرا، لعدوان جوي، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية عددا من المنازل ودمرتها، أسفر عن إصابات، كما تعرضت بلدة انصار لغارة جوية معادية.
 

حزب الله كريات شمونة الاحتلال الإسرائيلي