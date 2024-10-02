هبوط جماعي بمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.69%، ليصل إلى مستوى 31,644.76 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.63%، وصولًا إلى مستوى 3,130.39 نقطة، كما تراجع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.75%، وصولًا إلى 7,558.56 نقطة.

وهبط أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.7%، ليصل إلى مستوى 10,757.21 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.8%، مسجلًا 7,554.79 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.78%، ليصل إلى مستوى 38,973.13 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.7% وصولًا لمستوى 6,344.02 نقطة.