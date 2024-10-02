وزير الدفاع البريطاني: قواتنا "لعبت دورها" في منع مزيد من التصعيد بالشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن القوات البريطانية "لعبت دورها" في محاولات منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال هيلي، في بيان أوردته صحيفة /إندبندنت/ البريطانية، إنه "يدين تمامًا هجوم إيران على إسرائيل".

وأضاف: "لقد لعبت القوات البريطانية دورها في محاولات منع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط. أود أن أشكر جميع الأفراد البريطانيين المشاركين في العملية على شجاعتهم واحترافهم".

ووفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "قلق للغاية من أن المنطقة تقف على حافة الهاوية"، وحث مرة أخرى الرعايا البريطانيين في لبنان على المغادرة وسط تصاعد العنف في الشرق الأوسط.

