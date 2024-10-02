الهوبي يلتقي مسئولين عراقيين لبحث سبل تعزيز التعاون بمجال سلامة الغذاء

عقد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال زيارته الحالية لدولة العراق الشقيقة، عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين العراقيين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال سلامة الغذاء.

واستهل الدكتور طارق الهوبي اللقاءات بعقد اجتماع مع الدكتور المهندس فياض محمد، عبد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بجمهورية العراق الشقيقة، وشهد اللقاء اطلاع الأشقاء في الجهاز على التجربة المصرية في مجال سلامة الغذاء ونظم تقييم المخاطر وتحليلها وكذا آلية التتبع والاستدعاء والمنهجية التي تتبناها الهيئة في تشريع وإصدار اللوائح الفنية الملزمة.

كما تم خلال الاجتماع التباحث بشأن ضرورة تعزيز التعاون والتواصل فيما يتعلق بمعايير وأنظمة سلامة الغذاء وإجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل بالأداء الرقابي للسلطات المختصة والتكافؤ للإلتزام بتطبيقها من قبل أجهزة التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء في البلدين، ونظام إجراءات إصدار شهادة الصلاحية.

كما التقى الهوبي بالمهندس حيدر الشيوي، مدير عام الشركة العامة للمنتوجات الغذائية حيث بحث الجانبان أوجه التعاون في مجال تدريب كوادر الشركة على أساليب المراقبة والتتبع لسلاسل الإمداد والعمليات الإنتاجية.

ويأتي انعقاد هذه الاجتماعات تأكيدًا على حرص الهيئة على متابعة وتفعيل آليات التعاون مع الجهات المناظرة على المستوى الإقليمي في مختلف المجالات المتعلقة بسلامة الغذاء وفي إطار دورها وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لمنتجي ومصدري الصناعات الغذائية والزراعية المصرية وتحقيق التنافسية اللازمة للنفاذ إلى الأسواق المختلفة بغذاء آمن مطابق للاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء ومتوافق مع متطلبات تلك الأسواق.

وشارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمراسم افتتاح معرض العراق الدولي للأغذية والمشروبات والمقام في مركز معارض بغداد خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 بمشاركة أكثر من 35 شركة مصرية.