إصابة 3 أطفال في حادث طعن في سويسرا

أصيب 3 أطفال بجروح بينهم إصابة خطيرة عندما كانوا في طريقهم إلى روضة الأطفال إثر قيام شخص بطعنهم بسكين في منطقة "أورليكون" بمدينة "زيورخ" في سويسرا.

وأعلنت الشرطة السويسرية في بيان -حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الأربعاء/- أنه "في الوقت الحالي، لم تعرف دوافع المشتبه به وتم اعتقاله".. مضيفة أنه رجل آسيوي يبلغ من العمر 23 عاما، وقد اعتقلته وكالات إنفاذ القانون في البلاد.

وأوضحت الشرطة السويسرية أنه تم نقل الصبية الثلاثة -البالغون من العمر خمس سنوات- إلى المستشفى بسبب إصاباتهم.

وكان الأطفال برفقة موظفة في روضة الأطفال والتي تغلبت، بمساعدة رجل آخر، على المهاجم واحتجزوه حتى وصول الشرطة.

