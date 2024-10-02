تراجع أسواق الأسهم الآسيوية بعد هجوم إيران على إسرائيل ومخاوف من صراع إقليمي

سجلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية تراجعا في تعاملات اليوم /الأربعاء/، متأثرة بعمليات بيع كبيرة لأسهم في بورصة "وول ستريت" عقب هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل ما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وتراجع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 2% فيما انخفض مؤشر توبكس بنسبة 1.44%؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وفي بورصة كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0.6%، ومع ذلك ارتفع مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 6% حيث استمر دفع بكين للحوافز في تعزيز المعنويات.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن المستثمرين توجهوا إلى الأصول الآمنة؛ ما أبقى عوائد سندات الخزانة الأمريكية منخفضة خلال تعاملات البورصات الآسيوية حيث تداول الدولار الملاذ الآمن بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو.

وعن الأسواق الصينية فكانت مغلقة بسبب عطلة الأسبوع الذهبي، وتم تعليق التداول في تايوان بسبب إعصار.

بدوره، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون للوساطة المالية كريس ويستون، "في سلسلة من الصدمات المحتملة لتقلبات السوق غالبا ما تتفوق الجيوسياسات على الاقتصاديات أو أرباح الشركات أو ردود فعل البنوك المركزية - لأن معظم اللاعبين في السوق ضعفاء في تسعير المخاطر المرتبطة بهذه الأحداث".

وأضاف ويستون: "بينما تميل هذه الأحداث عادة إلى التوافق بطريقة إيجابية للسوق، فإن المخاطر الناتجة عنها واضحة بشكل كبير، الوضع لا يزال متقلبا وأي تهدئة أو زيادة في حدة الخطاب من إسرائيل أو إيران قد تؤدي إلى تأثير كبير على المعنويات في الأسواق".

وكانت إيران قد أعلنت صباح اليوم /الأربعاء/ أن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم يحدث استفزاز آخر، رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة تعهدتا بالرد.

