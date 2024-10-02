محافظ أسوان يتابع أداء فرقة أسوان بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأداء المتميز الذى قدمه أعضاء فرقة أسوان للفنون الشعبية أثناء مشاركتهم فى ديفيلية مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الـ 24 ، والذى يأتى ضمن العروض الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، وبحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية ، ومحمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

التمثيل المشرف بإسم المحافظة

مشيداً بالتنوع الراقى الذى تقدمه فرقة أسوان للفنون الشعبية من الفلكلور والتبلوهات الفنية ، والتى تشهد مشاركة واسعة من الحاضرين بما يساهم فى التمثيل المشرف بإسم المحافظة فى كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية .

1000105915

1000105919

1000105912

1000105928

1000105930

1000105932