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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع أداء فرقة أسوان بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

فرقة أسوان للفنون
فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك في مهرجان الإسماعيلية
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأداء المتميز الذى قدمه أعضاء فرقة أسوان للفنون الشعبية أثناء مشاركتهم فى ديفيلية مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الـ 24 ، والذى يأتى ضمن العروض الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، وبحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية ، ومحمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

التمثيل المشرف بإسم المحافظة

مشيداً بالتنوع الراقى الذى تقدمه فرقة أسوان للفنون الشعبية من الفلكلور والتبلوهات الفنية ، والتى تشهد مشاركة واسعة من الحاضرين بما يساهم فى التمثيل المشرف بإسم المحافظة فى كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية .

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