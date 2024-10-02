رئيس وزراء باكستان يشيد بتفاني وزارة الصحة في القضاء على مرض الرمد الحبيبي

وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الجهات المعنية في البلاد إلى مواصلة العمل الجاد، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع عودة ظهور مرض الرمد الحبيبي.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد) بمناسبة حصول باكستان على شهادة من منظمة الصحة العالمية تفيد بخلوها من مرض الرمد الحبيبي، وقد قام رئيس بعثة المنظمة في باكستان، لو دابنج، بتسليم الشهادة لرئيس الوزراء الباكستاني، وفقا لما ذكره راديو باكستان اليوم /الأربعاء/.

ودعا شريف - في كلمة ألقاها بهذه المناسبة - السلطات الصحية في باكستان إلى تكثيف الجهود المبذولة من أجل القضاء على شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي، على غرار النجاح الذي تم احرازه فيما يتعلق بالقضاء على مرض الرمد الحبيبي الذي يصيب العين ويعد السبب الرئيسي للإصابة بالعمى في جميع أنحاء العالم.‏

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت نجاح باكستان في القضاء على مرض الرمد الحبيبي كمشكلة صحية عامة، لتصبح الدولة الـ(19) التي تحقق هذا الإنجاز.

