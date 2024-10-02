ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مناقشة تحديات الأسر والتعريف بقانون الطفل خلال ندوة تثقيفية بدمنهور

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، بالتعاون مع الجهات المعنية، ندوة تثقيفية بمدرسة الثانوية بنات بدمنهور، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية" وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وحضر الندوة، الدكتور صالح إبراهيم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، الشيخ إبراهيم منصور، ممثل الأزهر الشريف، والدكتورة  نيفين أبو طاحون، منسقة مبادرة بداية عن مديرية الصحة، أميمة المسيري مقررة اللجنة الفرعية، وممثلي المؤسسات الصحية والاجتماعية.

وتناولت الندوة مناقشة التحديات التي تواجه الأسر بالبحيرة، مع التركيز على قضايا الزواج المبكر وزواج القاصرات، بالإضافة إلى التعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000، كما تم استعراض المبادرات الصحية الوطنية مثل "بداية" و"1000 يوم الذهبية"، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأزهر الشريف البحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر القومى للطفوله والامومه المبادرة الرئاسية بداية المجلس القومي للطفولة والأمومة محافظ البحيرة نجدة الطفل ندوة مناقشة