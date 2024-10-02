محافظ مطروح: التعليم الفنى يوفر العقول والأيدى العاملة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أهمية التعليم الفنى وتوجه الدولة لتوفير العقول والأيدى العاملة؛ لمواكبة المشروعات التنموية والقومية مع جهود المحافظة لتوفير مزيد من التخصصات الجديدة وفقاً للإمكانيات والموارد الطبيعية التي تتميز بها المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي العادلى مدير التعليم الفنى الصناعى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد.

وشدد محافظ مطروح على أهمية المتابعة المستمرة لإنتظام العملية التعليمية بالمدارس الفنية

مع دراسة إمكانية فتح فصل ثانوى فنى للملابس بقرية أم الرخم غرب مرسي مطروح ،و ضرورة تجهيز الفصل بمقومات التشغيل من خلال المشاركة المجتمعية ومعاينة الأبنية التعليمية للفصول المقترحة كذلك تفعيل بروتوكول التعاون مع فتح فصل مع مركز التنمية المستدامة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومديرية التربية والتعليم بمحافظة بشأن فتح فصل تحلية المياه.

كما ناقش اللقاء مقترح الدفع بقوافل تعليم فنى من وزارة التربية والتعليم لمطروح لأعمال التدريب والتقويم لمدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة.

محافظ مطروح يؤكد أهمية التعليم الفنى لتوفير العقول والأيدى العاملة

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