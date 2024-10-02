جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان 20 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء فورًا

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 سكان 20 قرية في جنوب لبنان، بالإخلاء فورا.

وقال المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة "إكس" إن نشاط حزب الله يفرض على جيش الاحتلال الإسرائيلي التحرك ضده، ولا يريد أن يؤذيكم".

وأضاف: "من أجل سلامتكم، يجب عليكم إخلاء منازلكم على الفور، أي شخص بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآتهم أو أسلحتهم يعرض نفسه للخطر"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار أدرعي إلى أن أي منزل يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية هو هدف.

يتم استدعاء المدنيين اللبنانيين للإخلاء والتوجه شمالًا وجاء في البيان: "انتبهوا، لا تتحركوا جنوبًا! أي تحرك جنوبًا قد يعرض حياتكم للخطر".