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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هل تواصلت إيران مع الولايات المتحدة قبل الهجوم ضد إسرائيل ؟.. عراقجي يجيب

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
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كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 عن حقيقة تواصل طهران مع واشنطن قبل شن الهجوم على إسرائيل مساء أمس الثلاثاء.
وشنت إيران هجوما ضد إيران أمس الثلاثاء، أطلقت خلاله عشرات الصواريخ الباليسيتة، وكشف الإعلام العبري عن تضرر 100 منزل في إسرائيل جراء الهجوم الإيراني الذي جاء ردا على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن طهران حذرت الولايات المتحدة من مغبة التدخل بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، مضيفا في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي الإيراني "حذرنا القوات الأمريكية بضرورة الانسحاب من هذه المسألة وعدم التدخل".
ونوه عراقجي إلى أن الرسالة من طهران إلى واشنطن مررت عبر السفارة السويسرية في طهران.
وأوضح الوزير الإيراني أنه تم التواصل بين إيران والولايات المتحدة بعد الهجوم على إسرائيل.

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