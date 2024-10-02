بمشاركة 35 شركة.. افتتاح الجناح المصري في معرض Iraq Food & Beverage

افتتح المجلس التصديري للصناعات الغذائيه، أمس الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، الجناح المصري في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات وتكنولوجيا التعبئة والتغليف Iraq Food & Beverage، الذي يُقام في العاصمة العراقية بغداد في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر. بمشاركة 35 شركه مصرية.

ويأتي هذا الحدث كجزء من الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعراق، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.

حضر حفل الافتتاح كبار المسؤولين في البلدين. علي رأسهم ، الدكتور إياد قاظم، نائب وزير الزراعة العراقي ، و ابتسام الهلالي، رئيسة لجنة الزراعة في مجلس النواب العراقي ، و جمال عطا، نائب السفير المصري لدى العراق ، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف التجارية وتجمعات رجال الأعمال العراقيين، الذين أعربوا عن ترحيبهم الكبير بالتعاون التجاري بين البلدين.

وضم الوفد المصري المشارك في الافتتاح ، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصريةو علاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس الوفد المصري ، و الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، مدير إدارة الدول العربية والمنظمات الإسلامية بجهاز التمثيل التجاري ، و مي خيري، المديرة التنفيذية للمجلس، و الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير ومسؤول البعثات التجارية بالمجلس ، و المستشار التجاري معتز بالله علي، رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد

شراكة استراتيجية

يأتي هذا المعرض في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين مصر والعراق نموًا ملحوظًا، وخاصة في قطاع الصناعات الغذائية. في عام 2023، حققت مصر زيادة كبيرة في صادراتها الغذائية إلى العراق، حيث بلغت قيمتها 175 مليون دولار، مقارنة بـ 133 مليون دولار في عام 2022، بنسبة زيادة تقدر بـ 32%.

تعد السوق العراقية واحدة من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، حيث تتنوع المنتجات المصدرة بين العصائر، البسكويت، منتجات الألبان، الخضار المجمد، والشوكولاتة. ويعكس هذا التنوع مدى التوافق بين المنتجات المصرية واحتياجات المستهلك العراقي.

أهداف طموحة لزيادة الصادرات المصرية

من خلال هذه المشاركة، تسعى مصر إلى تحقيق أهداف طموحة في زيادة صادراتها الغذائية إلى العراق. يهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى تحقيق زيادة بنسبة 15% في الصادرات بنهاية عام 2024، مع وضع خطط لزيادة سنوية لا تقل عن 20% خلال عام 2025. وتأتي هذه الأهداف ضمن استراتيجية مصر لزيادة حصتها السوقية في الأسواق الخارجية وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الاستراتيجية مثل السوق العراقي.

أداء قوي للصادرات في 2024

في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى العراق 112 مليون دولار، محققةً نموًا بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتنوعت المنتجات المصدرة لتشمل:

- المخاليط العطرية بقيمة 45 مليون دولار

- التبغ وبدائل التبغ بقيمة 17 مليون دولار

- الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 12 مليون دولار

- الشحوم والدهون بقيمة 10 مليون دولار

- البسكويت ومنتجات الحبوب بقيمة 5.3 مليون دولار

- الخضار المجمد بقيمة 5.2 مليون دولار

- الشوكولاتة بقيمة 4 مليون دولار

- المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 4.3 مليون دولار

إمكانيات السوق العراقي وفرص التعاون المستقبلية

بلغت واردات العراق من الأغذية في عام 2022 حوالي 8.86 مليار دولار، مما يبرز حجم الطلب الكبير على المنتجات الغذائية في البلاد. ومن أبرز الأغذية المستوردة في السوق العراقي:

* زيت دوار الشمس الخام بقيمة 729.98 مليون دولار

* دقيق القمح بقيمة 614.33 مليون دولار

* السكر الخام بقيمة 514.88 مليون دولار

* منتجات الطماطم المحضرة بقيمة 415.64 مليون دولار

* البسكويت والمعجنات بقيمة 253.07 مليون دولار

يُظهر هذا الحجم الضخم من الواردات الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر لتعزيز تواجدها في السوق العراقي. وبفضل الجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات المصرية، تواصل مصر جذب اهتمام المستوردين العراقيين، مما يوفر فرصًا أكبر للتوسع في الشراكات التجارية طويلة الأمد بين البلدين.

منافسة اقليمية

في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق العراقي، تتصدر تركيا قائمة الموردين الرئيسيين إلى العراق بقيمة 3.507 مليار دولار، تمثل حوالي 40% من إجمالي واردات العراق من الأغذية. تليها إيران بقيمة 1.329 مليار دولار، بنسبة 15% من الإجمالي، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 497.4 مليون دولار.

ورغم هذه المنافسة، تستمر مصر في تعزيز موقعها في السوق العراقي من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، مما يجعلها شريكا مهما للعراق في مجال الصناعات الغذائية.