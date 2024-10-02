أسباب وعادات تؤدي لآلام الكتف والرقبة الشديدة وطرق التخلص منها

تعتبر آلام الكتف والرقبة من المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، حيث يمكن أن تحدث هذه الآلام بشكل متزامن، مما يسبب شعورًا شديد الإزعاج وهناك أسباب متعددة لآلام الكتف والرقبة والتي تختلف شدة الألم من حالة إلى أخرى، وقد تترافق معه أعراض أخرى مثل التنميل أو التشنجات وتبرز "البوابة نيوز" كل الاسباب والعادات التي تؤدي لتلك الآلام وفقا لموقع dailymeddicalinfo

-أسباب آلام الكتف والرقبة:

الإصابات:

قد تحدث الآلام نتيجة إصابة مباشرة أو التواء.

وضعية النوم الخاطئة:

مثل استخدام وسادة عالية جدًا.

الجلوس الخاطئ:

خاصة أثناء استخدام الهاتف لفترات طويلة.

الحركات المفاجئة:

أثناء ممارسة الرياضة.

الإجهاد:

سواء من الرياضة أو الأنشطة اليومية.

صرير الأسنان أثناء الليل:

وضعية جسم غير صحيحة:

مثل تثبيت الرقبة في وضعية غير سليمة لفترة طويلة، مما يسبب إجهاد العضلات.

أمراض خطيرة:

في بعض الحالات النادرة، قد تكون الآلام ناتجة عن مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، وأحيانًا قد ترتبط بحصوات المرارة أو بعض أنواع السرطان

-الإصابات المتعلقة بالكتف والرقبة:

الإصابة المصعية:

نتيجة حركة مفاجئة في الرقبة تؤدي إلى تمزق العضلات والأربطة.

إصابات الأنسجة الرخوة:

التي تشمل الأربطة والعضلات والأوتار، مما يسبب تشنجات وصداع.

العصب المقروص:

الذي يسبب ألمًا يمتد من الرقبة إلى الكتف، وقد يضعف عضلات الكتف أو الذراع.

كسر الترقوة:

من الإصابات التي تؤدي إلى آلام حادة.

-علاقة آلام الكتف والرقبة بالصداع:

في بعض الحالات، قد يكون هناك ارتباط بين آلام الكتف والرقبة والصداع، حيث يمكن أن يؤدي التوتر العضلي في الرقبة إلى صداع يعرف باسم "الصداع عنقي المنشأ"، الذي يصاحبه أعراض مثل تيبس الرقبة وألم حول العين.

-تشخيص آلام الكتف والرقبة:

التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص الأعصاب أو الأربطة والأوتار.

التصوير المقطعي الذي قد يستخدم في بعض الحالات بديلًا عن الرنين المغناطيسي.

الأشعة السينية للكشف عن مشاكل العمود الفقري والمفاصل.

-علاج آلام الكتف والرقبة:

يعتمد العلاج على السبب والحالة الصحية للمريض وفي الحالات البسيطة، يمكن علاج الألم في المنزل، بينما تتطلب الحالات الخطيرة مثل النوبات القلبية العلاج في المستشفى.

ومن العلاجات المتاحة العلاج الطبي مثل تناول المسكنات، الأدوية المضادة للالتهابات، أو مرخيات العضلات وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة لإجراء عملية جراحية.

العلاج المنزلي ويمكن تخفيف الألم في المنزل باتباع بعض الإجراءات البسيطة، مثل:

-استخدام كمادات الثلج خلال الأيام الثلاثة الأولى، بمعدل 5 مرات يوميًا لمدة 20 دقيقة.

- تطبيق كمادات دافئة بعد الأيام الأولى.

- ممارسة تمارين التمدد الخفيفة.

- أخذ قسط كافٍ من الراحة وتجنب الأنشطة المجهدة.

- تدليك الكتف والرقبة بلطف.

- استخدام الكريمات الموضعية المسكنة تحت إشراف الطبيب

-متى يجب زيارة الطبيب:

إذا استمر الألم لفترة طويلة أو تفاقم بمرور الوقت، أو إذا كانت هناك أسباب خطيرة وراء الألم مثل النوبات القلبية، يجب زيارة الطبيب على الفور للتشخيص الصحيح والحصول على العلاج المناسب.