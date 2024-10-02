ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد الهجوم البري للاحتلال.. كندة علوش: لبنان بحاجة لدعمكم ومساندتكم

كندة علوش تدعم الشعب
كندة علوش تدعم الشعب اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن حزنها الشديد، بعد الهجوم البري للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وكتبت رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

كندة علوش: وقت الأزمات والحروب الوجع والدم واحد

وقالت كندة علوش: "وقت الأزمات والحروب الوجع واحد والدم واحد.. لبنان جنة كل اللي عاش فيها وشافها وزارها بيعرف جمالها وغناها وعظمة شعبها، لا تتخلوا عنها اليوم هي بحاجة لدعمكم ومساندتكم ووقفتكم معها".

وتابعت: "اليوم في مليون نازح تركوا بيوتهم محتاجين للمساعدة والدعم إن شاء الله هالرقم ما يزيد، الجمعيات الخيرية المدنية عم تعمل مجهود جبار على الأرض ومحتاجين دعم كبير من كل اللي يقدر يساعد.. الله يحمي لبنان وسوريا وفلسطين.. الله يحمي السودان وكل البلاد المتأزمة".

وفي السياق ذاته حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الشعب اللبناني وتوجيه رسائل مؤثرة على الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية.

كندة علوش الفنانة كندة علوش كندة علوش تدعم شعب لبنان كندة علوش رسالة مؤثرة كندة علوش عبر إنستجرام