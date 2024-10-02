بعد الهجوم البري للاحتلال.. كندة علوش: لبنان بحاجة لدعمكم ومساندتكم

أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن حزنها الشديد، بعد الهجوم البري للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وكتبت رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

كندة علوش: وقت الأزمات والحروب الوجع والدم واحد

وقالت كندة علوش: "وقت الأزمات والحروب الوجع واحد والدم واحد.. لبنان جنة كل اللي عاش فيها وشافها وزارها بيعرف جمالها وغناها وعظمة شعبها، لا تتخلوا عنها اليوم هي بحاجة لدعمكم ومساندتكم ووقفتكم معها".

وتابعت: "اليوم في مليون نازح تركوا بيوتهم محتاجين للمساعدة والدعم إن شاء الله هالرقم ما يزيد، الجمعيات الخيرية المدنية عم تعمل مجهود جبار على الأرض ومحتاجين دعم كبير من كل اللي يقدر يساعد.. الله يحمي لبنان وسوريا وفلسطين.. الله يحمي السودان وكل البلاد المتأزمة".

وفي السياق ذاته حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الشعب اللبناني وتوجيه رسائل مؤثرة على الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية.