جيروزاليم بوست تكشف حجم أضرار إسرائيل من الهجوم الإيراني

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن نحو 100 منزل في مدينة هود هشارون الواقعة في وسط إسرائيل تضررت جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة أنه لم ترد تقارير لاحقة عن سقوط أي جرحى جراء الهجوم.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل بعد عبورها صباح اليوم.

