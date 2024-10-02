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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيروزاليم بوست تكشف حجم أضرار إسرائيل من الهجوم الإيراني

الهجوم الإيراني
الهجوم الإيراني
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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن نحو 100 منزل في مدينة هود هشارون الواقعة في وسط إسرائيل تضررت جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.
وأضافت الصحيفة أنه لم ترد تقارير لاحقة عن سقوط أي جرحى جراء الهجوم.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل بعد عبورها صباح اليوم.
 

تضرر 100 منزل وسط إسرائيل الهجوم الصاروخي الإيراني