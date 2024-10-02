أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

سيطرت حالة من الهدوء النسبي على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، في جميع البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية، وذلك بعد أن تراجعت أسعار صرف الدولار خلال الأسبوع الجاري بنحو 15 قرشا.

سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري سجل 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع .

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد وصل سعر الدولار إلى 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع .

وبلع سعر صرف الدولار اليوم في بنك قناة السويس 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع .

في بنك مصر وصل سعر الدولار، إلى 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي سجل 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع .

سجل سعر صرف الدولار في كريدي أجريكول، حوالي 48.19 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك نكست “الاستثمار العربي سابقا” سجل 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع .

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي، عند 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في بنك البركة حوالي 48.20 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار في المصرف المتحد، 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم، نحو 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.