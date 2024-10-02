وزير الدفاع الأمريكي يدعو إيران إلى وقف شن أي ضربات صاروخية أخرى ضد إسرائيل

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إيران إلى وقف شن أي ضربات صاروخية أخرى ضد إسرائيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لن تتردد أبدا" في حماية قواتها ومصالحها في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في أول بيان يصدره أوستن تعليقا على الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، ونشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

وقال أوستن: "اعترضت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط صواريخ متعددة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، إذ وفينا بالتزامنا بالشراكة مع إسرائيل في دفاعها، ندين هذا العمل العدواني الفظيع من جانب إيران، وندعو إيران إلى وقف أي هجمات أخرى، لن نتردد أبدا في حماية قواتنا ومصالحنا في الشرق الأوسط، ودعم دفاع إسرائيل وشركائنا في المنطقة".

وأضاف: "إنني فخور للغاية بمهارة وشجاعة القوات الأمريكية التي ساعدت في إنقاذ الأرواح اليوم من هجوم إيران والتي تواصل دعم دفاع إسرائيل ومنع اتساع الصراع أو التصعيد".

وأشار أوستن إلى أن القوات الأمريكية "تظل على استعداد لحماية الشركاء في الشرق الأوسط، وتحافظ الوزارة على قدرة كبيرة للدفاع عن شعبنا، وردع المزيد من التصعيد، وسأواصل مراقبة الوضع عن كثب والتشاور مع حلفائنا وشركائنا".

