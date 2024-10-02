حبس عاطلين بتهمة قتل "خفير خصوصي" في البحيرة

قرر محمد عبد الواحد وكيل النائب العام بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيامهم بقتل خفير خصوصى لاعتقادهما أنه السبب وراء تركهما العمل داخل إحدى الورش الخاصة بتصليح السيارات، بالطريق الزراعي (القاهرة الإسكندرية) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

كما أجرت النيابة العامة، المعاينة التصويرية للجريمة من خلال اصطحاب المتهمين لمكان الحادث وذلك وسط حراسة مشددة من قبل قوات أمن البحيرة.

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، غموض العثور على جثة حارس خاص ملقاة بأرض زراعية، مكبل اليدين والقدمين بواسطة سلسلة حديدية وحبل في قرية التوفيقية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

وتبين أن وراء هذه الجريمة البشعة عاملين من مدينة المنصورة، حيث قاما بارتكاب الجريمة انتقاماً من المجنى عليه، بسبب اعتقادهما أن المجنى عليه كان وراء طردهما من العمل داخل الورشة التي كانا يعملان فيها.

وفور تلقي الإخطار، هرعت السلطات الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، للتحقيق في الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين وضبطهما، واعترفا بتفاصيل الجريمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.