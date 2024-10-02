الكشف عن تفاصيل انفجارين قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك

وقع انفجاران، فجر اليوم الأربعاء، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الدنماركية (كوبنهاجن) لم يسفرا عن وقوع إصابات.

وشرعت الشرطة الدنماركية فى التحقق لمعرفة ملابسات الحادث.

وذكرت الشرطة، على على حسابها بمنصة (إكس)، أنه "لم يصب أحد بأذى، ونجري تحقيقات أولية في مكان الحادث لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة محتملة بين الانفجارين والسفارة الإسرائيلية الموجودة في الحي".

ويشارك جهاز المخابرات الدنماركي PET أيضا في التحقيق، وقال المتحدث باسم الشرطة جاكوب هانسن - في مؤتمر صحفي - إن الانفجارين لم يتم تحديد حجمهما، ووقعا في "الجوار المباشر" للسفارة الإسرائيلية.

وأضاف هانسن أنه "من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت هناك صلة بين الانفجار والسفارة"، موضحا أن الشرطة ستكون متواجدة في الموقع لعدة ساعات.

وتقع السفارة الإسرائيلية في ضاحية هيليروب الراقية شمال كوبنهاجن، في منطقة تضم العديد من الممثليات الأجنبية مثل رومانيا وتايلاند وإيران وتركيا.

