سول: كوريا الشمالية ترسل بالونات محملة بالقمامة باتجاه أراضينا

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت بالونات محملة بالقمامة باتجاه أراضيها اليوم الأربعاء، في أول إطلاق من نوعه منذ عشرة أيام.

وحذرت الهيئة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- من أن البالونات قد تطير باتجاه سول وإقليم غيونغ غي المحيط بها.

يذكر أنه منذ أواخر مايو، أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 5،000 بالون محمل بالقمامة أكثر من 22 مرة، ردًا على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها المنشقون الكوريون الشماليون والناشطون في كوريا الجنوبية إلى الشمال. وكان الإطلاق الأخير في 22 سبتمبر.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد تعهد باتخاذ إجراءات عسكرية "صارمة" إذا "تجاوزت كوريا الشمالية حدودها" بحملة بالونات القمامة المستمرة، أو ألحقت أضرارًا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي.

