ارتفاع أسعار النفط العالمي عقب هجوم إيران على إسرائيل

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط تزايد مخاوف تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، عقب هجوم صاروخي شنته إيران على إسرائيل.

وصعدت عقود خام "برنت" الآجلة بمقدار دولار واحد أو 1.36%، لتصل إلى 74.56 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.07 دولار أو 1.53%، لتصل إلى 70.9 دولار؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وتركزت أسواق النفط بشكل كبير على الرواية المتعلقة بتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية التي تؤثر سلبًا على الطلب على الوقود.

وقال محللون اقتصاديون، إن هجوم إيران العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" يزيد من احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط، مشيرين إلى أن إنتاج البلاد النفطي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات بواقع 3.7 مليون برميل يوميًا في أغسطس الماضي.

وأضافوا: "أن تصعيدًا كبيرًا من إيران يهدد بجلب الولايات المتحدة إلى الحرب".

ومن المقرر أن يجتمع مجموعة من الوزراء من منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها والمعروفة بـ "أوبك+" في وقت لاحق اليوم لمراجعة السوق مع عدم توقع تغييرات في السياسة.

وتساهم إيران بنحو 4% من إجمالي إنتاج النفط العالمي، ولكن هناك اعتبار مهم يتعلق بما إذا كانت السعودية ستزيد من إنتاجها في حال تعطلت الإمدادات الإيرانية.

