مسؤول أممي: ميناء الحديدة باليمن ما زال يعمل وقادر على استقبال الإمدادات

أكد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن "جوليان هارنيس"، أن ميناء الحديدة في اليمن ما زال يعمل وقادر على استقبال الإمدادات التجارية والإنسانية، وذلك في إطار تقييمه للوضع في الميناء وجهود الأمم المتحدة المستمرة لتوفير الغذاء والتغذية مع تزايد الاحتياجات، وخاصة على طول الساحل الغربي لليمن.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدةـ إن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أكدوا أن محطات الطاقة في جميع أنحاء مدينة الحديدة تعمل بسعة محدودة للغاية، وأنه يتم توزيع الوقود على المرافق الصحية لإبقاء مولداتها تعمل حتى تستمر في تقديم الخدمات الصحية لمن يحتاجون إليها.

