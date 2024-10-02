مجلس الأمن يعقد جلسات إحاطة حول التوتر في الشرق الأوسط خلال أكتوبر الجاري

يعقد مجلس الأمن، خلال شهر أكتوبر الجاري، جلسات إحاطة حول ملفات فلسطين ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن.

ويعقد مجلس الأمن، وفق بيان، مناقشته المفتوحة الفصلية بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين»، ومن المرجح أن يعقد أعضاء المجلس اجتماعات إضافية خلال الشهر، وأن يقيموا ما إذا كان يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب المجلس.

ويتلقى أعضاء مجلس الأمن إحاطة نصف السنوية في مشاورات مغلقة بشأن تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 1559، ومن المرجح أيضا أن يراقب أعضاء المجلس التطورات في لبنان وإسرائيل والمنطقة عن كثب، وأن يقيموا ما إذا كان يلزم اتخاذ إجراء إضافي من جانب المجلس.

ومن المتوقع أن يتلقى المجلس إحاطة عن الحالة في السودان، عملا بالقرار 2715 المؤرخ 1 ديسمبر 2023، الذي أنهى ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، وطلب مجلس الأمن من الأمين العام تقديم إحاطة كل 120 يومًا حول «جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار»، كما يعقد المجلس جلسة بشأن العملية السياسية والحالة الإنسانية في سوريا.

ويجدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

ويعقد مجلس الأمن إحاطته ومشاوراته الشهرية بشأن اليمن، حيث تنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

كما يعقد المجلس مشاوراته الفصلية بشأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، وتنتهي ولاية القوة في 31 ديسمبر المقبل.

ووفق بيان مجلس الأمن، تُعقد إحاطة حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مع التركيز على الاتحاد الإفريقي، كما يعقد المجلس جلسة إحاطة، تعقبها مشاورات، لمناقشة الحالة في الصومال، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يجدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال، والتي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

ويقدم المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى هوانج شيا، الإحاطة نصف السنوية إلى المجلس حول تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون لعام 2013 لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى.

ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن إحاطة من الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا كارلوس رويز ماسيو حول التطورات الأخيرة في كولومبيا، وتقرير الأمين العام الأخير عن البعثة لمدة 90 يومًا.

ومن المتوقع أن يجدد مجلس الأمن نظام الجزاءات المفروضة على هايتي، الذي أنشئ بموجب القرار 2653 المؤرخ 21 أكتوبر 2022.

ويعقد المجلس جلسة إحاطة ومشاورات بشأن آخر تقرير للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتنتهي ولاية البعثة في 15 نوفمبر القادم.

ومن المتوقع أن يعقد المجلس إحاطته الثانية لهذا العام بشأن الحالة في كوسوفو.

