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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمين حلف الناتو الجديد: قوة الناتو ودعم أوكرانيا وتعزيز الشراكات أولويات قصوى

مارك روته
مارك روته
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حدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الجديد، مارك روته، أولويات الحلف من الحفاظ على قوة "الناتو" وضمان بقاء الدفاعات فعالة ضد جميع التهديدات، فضلًا عن دعم أوكرانيا وتقريبها من الناتو، قائلًا إنه لا يمكن أن يكون هناك أمن دائم في أوروبا بدون أوكرانيا قوية ومستقلة.
وذكر بيان صادر عن "الناتو"، أن الأولوية الثالثة هي تعزيز الشراكات في عالم أكثر ترابطًا.
وأشاد مارك روته، لدى تسلم مهامه الجديدة كأمين حلف "الناتو"، بسلفه ينس ستولتنبرج، واصفًا فترة ولايته بأنها "مثالية"، مضيفًا أن "الناتو اليوم أكبر، وأقوى وأكثر اتحادًا من أي وقت مضى، وهذا يرجع في جزء كبير منه إلى قيادتكم".
ووضع مارك روته وينس ستولتنبرج إكليلًا من الزهور خلال حفل أقيم في النصب التذكاري لحلف شمال الأطلسي.
 

الناتو أوكرانيا مارك روته