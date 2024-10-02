وزارة الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف الموهوبين بالدقهلية

تطلق وزارة الثقافة اليوم بالدقهلية، فعاليات برنامج "مصر جميلة"، والمعني بدعم وتعزيز قدرات الموهوبين، وتقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتنطلق أولى الفعاليات في الحادية عشرة اليوم الأربعاء بمدرسة الهدى والنور، وقصر ثقافة الطفل.

وتنفذ الفعاليات بعدد من قصور الثقافة بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من المدارس، وتستمر حتى 7 أكتوبر الحالي.

ويشهد البرنامج المنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الورش التدريبية تقدم بالمجان للرواد في مجالات: الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الأداء الحركي والكتابة الإبداعية، ويقوم بالتدريب فيها مجموعة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين.

البرنامج تقدمه الإدارة العامة لرعاية المواهب، برئاسة المخرج محمد صابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة برنامج "مصر جميلة" خلال فترة الإجازة الصيفية بمحافظات: دمياط، الجيزة، والفيوم، وجار العمل بشكل مكثف لتعميم الفكرة في كل المحافظات، لتوفير فرص جديدة للمبدعين من الأطفال والشباب.