محافظ جنوب سيناء يلتقي نقيب الفلاحين لبحث مطالب المزارعين

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، صباح اليوم، المهندس عمر الجندي، نقيب الفلاحين بجنوب سيناء، وذلك في إطار اللقاءات المتعددة والمستمرة للتعرف على مطالب وأهالي المحافظة واستطلاع التحديات التي تواجههم ومقترحات حلولها.

وفي بداية اللقاء استهل نقيب الفلاحين اللقاء بتهنئة المحافظ علي توليه المسؤولية بجنوب سيناء، وهنأه بالذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد.

وخلال اللقاء استمع محافظ جنوب سيناء، لعدد من المطالب الخاصة بالمزارعين بالمحافظة عامة ومنطقة مصيعد بطور سيناء خاصة، و منها الملفات المتعلقة بالاعتداد بالملكية، ومطالب بتوقيع العقود من قبل المحافظة للمواطنين الذين تم الاعتداد بملكيتهم، وعدد من الملفات الأخرى المتعلقة بهيئة التنمية الزراعية.

وفي ختام اللقاء أكد محافظ جنوب سيناء أن جميع هذه المطالب سيتم دراستها من قبل المختصين وبناءً على تلك الدراسة سيتم اتخاذ القرارات المناسبة لصالح المواطن بما لا يخل بالقوانين ويتواكب مع سياسة الدولة في التسهيل علي المواطنين وأداء الخدمات المقدمة بسهولة وجودة عالية.

ونوه المحافظ على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهالي سيناء وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية سيناء التي تعد من أهم مقوماتها التنمية الزراعية.