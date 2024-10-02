أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن استقبال الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد، السفينة السياحية الهولندية العملاقة NIEUW STATENDAM، القادمة من قبرص وعلى متنها 2654 سائحًا و952 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

بالصور.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 3600 سائح

وأشارت، في بيان لها، إلى أنه من المقرر تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية.

كان فى استقبال السفينة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية وعدد من القيادات.

تعتبر السفينة NIEUW STATENDAM المملوكة لشركة كارينفال، واحدة من أجمل السفن السياحية التي تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة، وجرى بناؤها عام 2018 بتكلفة مالية 520 مليون دولار ويبلغ طولها 299 مترًا تتكون من 13 طابقًا وبها 1339 غرفة، لديها أيضا مجموعة من وسائل الراحة والترفيه تضم صالات رياضية، وقاعات اجتماعية، حمامات سباحة، مسرح، سينما، ونوادي رياضية وأسواق تجارية.

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