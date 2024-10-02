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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

سعر صرف العملات
سعر صرف العملات الاجنبية اليوم
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استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في تعاملات، اليوم الأربعاء، 2-10-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، فى البنك المركزي المصري نحو 48.17 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو، مقابل الجنيه، في البنك المركزي المصري عند نحو 53.41 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 64.19 جنيه للشراء و 64.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف  الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.90 جنيه للشراء و57.07 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.50 جنيه للشراء و33.60 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.86 جنيه للشراء و 6.88 جنيه للبيع.

وعن أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق المصرفية المصرية. 
 سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.84 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بداية  اليوم، في البنك المركزي المصري نحو 157.70 جنيه للشراء و158.19 جنيه للبيع.

 استقر سعر  الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، عند نحو 13.11 جنيه للشراء و13.15 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.21 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

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