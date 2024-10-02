اتحاد القبائل والعائلات المصرية يكرم أول باحثة من ذوي الهمم وبطلة أولمبياد باريس

كرم اتحاد القبائل والعائلات المصرية بطلة مصر في أولمبياد باريس، حيث استقبل اتحاد القبائل بطلة مصر في مقر الاتحاد كابتن سارة سمير الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس وجري تكريمها وسط حضور جماهيري كبير.

كما كرم اتحاد القبائل والعائلات المصرية الدكتورة رنا حامد أول باحثة من ذوي الهمم البصرية الحاصلة على دكتوراه من كلية آداب إنجليزي جامعة المنصورة وقد أشادت الباحثة بدور اتحاد القبائل في العمل المجتمعي والاهتمام بالمواهب وأصحاب الهمم وهذا يعكس مردود السعادة بداخلهم.

وواصل أتحاد القبائل والعائلات المصرية استقبال المواطنين من شتى محافظات مصر لمناقشة أهداف وبرنامج الاتحاد ودور مجلس الاتحاد في تأهيل الشباب وتدريبهم للعمل المجتمعي وخلق فرص عمل وتدريب كوادر شبابية لتأهيلهم للقيادات السياسية والحكومية وتنظيم ورش عمل ولقاءات جماهيرية في إطار رؤية مصر 2030 كون الاتحاد إحدى القوى الناعمة الداعمة للقيادة السياسية والدولة .

واستقبل مقر الاتحاد شباب من بعض المحافظات (السويس - شمال سيناء - بورسعيد إسماعيلية الدقهلية - البحيرة - إسكندرية).

وطرح الحضور تفعيل الأنشطة التطوعية ودعم مشاريع ريادية للشباب من خلال تقديم دورات تدريبية ومساعدتهم في بناء خطط أعمال مما يمنحهم الثقة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة .

كما حضر رموز وعواقل ونواب من محافظة المنيا في حضور واجتماع آخر منفصل وقد أجمع الحضور على أهداف الاتحاد ورؤيته في المستقبل والعمل على تأهيل الشباب والاهتمام بالأسر الأكثر احتياجاً وأن يعمل الاتحاد على تعريف رؤيته وأهدافه على نطاق الجمهورية.

ويتم تنظيم ندوات وورش عمل واللقاءات الجماهيرية بهدف التلاحم مع المواطنين والتواصل المستمر معهم والعمل على النطاق الوطني في إطار رؤية مصر 2030 ويتم تنسيق الجهود مع مختلف مؤسسات العمل الأهلي .

وحضر بعض الشخصيات العامة والشبابية ورواد العمل المجتمعي وممثلين عن المرأة في مقر الاتحاد وتم عمل جلسة تعارفية بين رئاسة الاتحاد وأبناء محافظة الدقهلية وتم طرح رؤية الاتحاد من قبل الرئاسة على الحضور وتم مناقشة بعض المشكلات الموجودة داخل المحافظة والعمل على حلها وتعزيز الانتماء الوطني والوقوف خلف الدولة المصرية والتصدي بكل قوة للشائعات التي تضر بمصلحة الوطن .

كما حضر وفد من رموز وقيادات محافظة إسماعيلية بمقر الاتحاد بالقاهرة وتم طرح رؤية الاتحاد من قبل نواب الاتحاد البرلمانيين والخطط المستقبلية وقد تم مناقشة الرؤية وكيفية تشكيل الأمانات والقطاعات في المرحلة القادمة .

وقد قرر أحمد رسلان النائب الأول لرئيس الاتحاد بعمل عدة لقاءات أخرى مع أبناء محافظة إسماعيلية نظراً إلى العدد المحدد لكل جلسة حتي يتيح مناقشة الرؤية وكِبر حجم محافظة الإسماعيلية ووجود قامات وقيادات كبيرة لها ثقلها في المحافظة.

في ضوء حرص اتحاد القبائل والعائلات المصرية على التواصل مع جميع أبناء الوطن تم عقد اجتماع مع أبناء محافظة أسيوط في مقر الاتحاد بالقاهرة وقد تم مناقشة الرؤية العامة للاتحاد والتأكيد على دعم القيادة السياسية والمشاريع التنموية ودعم الدولة في السياسة الخارجية.

وقد اتفق الجميع على سرعة التشكيلات و إقامة مقرات للاتحاد داخل المحافظة و يتم الاختيار بعناية ولابد من تمثيل جميع القبائل و العائلات و العمل على تأهيل الشباب وافتتاح مشروعات للحد من البطالة و دعم الأسر الأكثر احتياجاً و الاهتمام بملف المرأة و العمل علي تطوير البنية التحتية في بعض المراكز.

وحضر وفد من الشخصيات العامة و السیاسیة من محافظة كفر الشیخ بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس بالقاھرة وتم عرض رؤیة الاتحاد علي الحضور وتم مناقشة بعض المشاكل والتحدیات التي تعاني منھا المحافظة مثل تطویر شبكات الطرق والمواصلات و إصلاح الطرق وتحسین شبكات الصرف الصحي والمیاه والعمل علي تحدیثھا وتوصیلھا إلى المناطق المحرومة من الخدمات ودعم مشروع الإسكان وزیادة عدد المستشفیات و المراكز الصحیة وتحدیث المعدات الطبیة وتوفیر أجھزة طبیة حدیثة وتطویر والحد من التلوث في بحیرة البرلس والعمل علي زیادة الإنتاج وعمل مصانع سمكیة حیث أن نسبة الإنتاج تبلغ حوالي 60%من استھلاك مصر والاھتمام بقطاع الزراعة وعمل مصانع تعبئة وتغلیف لخلق فرص عمل جدیدة والحد من مشكلة البطالة حیث تبلغ نسبة إنتاج محصول الأرز 50% من الإنتاج المحلي

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