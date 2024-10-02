محافظ أسوان يوجه شركة المياه بالتدخل السريع لحل مشكلة الصرف بالناصرية

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بشركة مياه الشر والصرف الصحى بسرعة التدخل لشفط كميات المياه الناتجة عن حدوث طفح مفاجئ بأحد شوارع منطقة الناصرية ، فضلاً عن إستكمال المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

وفى هذا الإطار أوضح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع الشركة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم التفاعل السريع مع أى شكاوى للمواطنين بمختلف المدن والمراكز حيث تم الدفع بـ 3 سيارات لشفط كميات المياه الناتجة عن الطفح بمنطقة الناصرية، وتم بالتوازى تطهير الشبكة ، والمرور على تنفيذ ذلك من خلال المهندس محمد على رئيس قطاع الصرف بالشركة ، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة .

متابعة ميدانية لمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع كسر الحجر

واشار الى أنه فى نفس السياق قام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات برفقه رئيس الشركة ومدير المتابعة الميدانية بالمرور على مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع كسر الحجر لمتابعة الأعمال الجارية به للإنتهاء منه وفقاً للتوقيتات المحددة له حتى يتسنى إنتظام تشغيل مياه الشرب بشكل مستمر والقضاء على الإنقطاع المتكرر لها فى العديد من المناطق السكنية والتقاطعات الفرعية بطول مسار الخط الذى يصل إلى 2 كم ، والممتد من المحكمة حتى السيل الجديد .

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