ضربة طهران الصاروخية تمنح إسرائيل مبررًٕا لمهاجمة التهديد النووي الإيراني

شنت إيران هجمات صاروخية مباشرة على إسرائيل، في حين أطلقت إسرائيل غزواً برياً للبنان، وذلك بعد أيام من تبادل الصواريخ والقذائف بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بحسب مجلة الإيكونميست.

الآن تبدو الحرب الإقليمية الشاملة التي يخشاها الكثيرون منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023 أقرب من أي وقت مضى. ومن بين الاحتمالات أن ترد إسرائيل الآن بشن غارات جوية على إيران، ربما تستهدف المنشآت المستخدمة في برنامجها النووي، وهي مهمة بالغة الخطورة كانت إسرائيل تخطط لها منذ عقدين من الزمان.

بدأت الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران في مساء الأول من أكتوبر، في أعقاب تحذيرات من الحكومة الأميركية والسلطات الإسرائيلية. وفي تل أبيب والقدس احتشد الناس في الملاجئ. أما الهجوم الصاروخي الإيراني السابق في أبريل، والذي شمل أكثر من 300 قذيفة، فقد فشل حيث اعترضته أنظمة الدفاع الجوي والطائرات الحربية الأميركية والإسرائيلية.

أكدت كل من إسرائيل وأميركا أن إيران أطلقت هذه المرة نحو 200 صاروخ باليستي، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في إسرائيل. وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لجو بايدن: "بناءً على ما نعرفه حتى الآن، يبدو أن هذا الهجوم قد هُزم".

ومع ذلك، فإن الهجوم الإيراني له أهمية تتجاوز بكثير الخسائر الإسرائيلية المحتملة. يعتقد الكثيرون داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية أن هناك لحظة لتحويل الصورة الاستراتيجية في المنطقة، نظرًا لضعف وكلاء إيران. بل ومن الممكن أن يكون اغتيال حسن نصر الله، زعيم حزب الله، إلى جانب جنرال إيراني كبير، في بيروت في 27 سبتمبر، مصممًا لاستفزاز إيران وإغرائها بالوقوع في فخ استراتيجي. وفي كلتا الحالتين، يزعمون أن الضربة الإيرانية تمنح إسرائيل المبرر للتعامل مع التهديد النووي الإيراني.

المفتاح لهذا التقييم هو أن الحسابات قد تحسنت بالنسبة لإسرائيل. أحد عناصر الهجوم الإيراني الفاشل في أبريل هو أنه كشف عن نقاط ضعفها. لقد اختارت إسرائيل تجنب الرد الكامل ولكنها بعد ثلاثة أيام دمرت رادار دفاع جوي إيراني رئيسي. والآن يتم اعتبار ذلك دليلاً على أن دفاعات إيران معرضة للخطر من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، كانت الحجة القائمة منذ فترة طويلة ضد الهجوم هي أن إيران سترد بدفع حزب الله لإطلاق النار على إسرائيل. والآن مع ترنح حزب الله وإسرائيل على أهبة الاستعداد للحرب، يبدو أن هذه مشكلة أقل.

لقد حاول بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الماضي وفشل في إقناع جنرالات إسرائيل بالقيمة الاستراتيجية لضربة على إيران. واليوم ربما أقنعهم بمزاياها. ويعتقد صقور إسرائيل أيضًا أن بايدن، قرب نهاية ولايته، سيقدم دعمه وربما ينضم إلى حملة يمكن أن تؤدي إلى تدهور شديد في البرنامج النووي الإيراني وإلحاق الضرر بمكانة رجال الدين والعسكريين المتشددين الذين يقودون النظام غير الشعبي للجمهورية الإسلامية.

كانت أولى عمليات التوغل الإسرائيلية في جنوب لبنان في أواخر الثلاثين من سبتمبر ضئيلة. فقد قال أحد الضباط إن الجنود لم يتقدموا إلا "على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من الحدود". وكانت هذه "الغارات" تهدف إلى تدمير منصات إطلاق الصواريخ والبنية الأساسية العسكرية الأخرى التي يستخدمها حزب الله، الميليشيا المدعومة من إيران والتي كانت تقصف شمال إسرائيل. وحتى الآن، لم تستدع قوات الإحتلال الإسرائيلية العدد الكافي من جنود الاحتياط اللازمين لشن غزو كامل النطاق. ولم تشارك في عمليات التوغل سوى فرقة واحدة ـ ثلث القوة التي غزت غزة قبل عام تقريباً.

من بين الاحتمالات التي يذكرها المسؤولون الإسرائيليون في جلسات خاصة إنشاء منطقة عازلة بعرض بضعة كيلومترات على طول الحدود لطمأنة الإسرائيليين إلى أن العودة إلى ديارهم آمنة.

يتلخص الهدف الرسمي لإسرائيل في تهيئة الظروف اللازمة لعودة أكثر من ستين ألفاً من مواطنيها الذين أجبروا على الإخلاء عندما بدأ حزب الله قصف شمال إسرائيل في الثامن من أكتوبر من العام الماضي.

ومع ذلك فإن التوغلات الإسرائيلية في لبنان سرعان ما تتحول إلى غزو كامل النطاق. إن التحذيرات باللغة العربية التي وجهتها قوات الدفاع الإسرائيلية لسكان أكثر من عشرين قرية، بعضها يبعد أكثر من عشرين كيلومتراً عن إسرائيل، بضرورة إخلاء تلك القرى على الفور، تشكل إشارة واضحة إلى أن إسرائيل لديها خطط أكبر.

حتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات بين قوات الدفاع الإسرائيلية وحزب الله على الأرض، ولكن هذه مجرد مسألة وقت. ورغم أن العديد من مقاتلي حزب الله انسحبوا شمالاً للهروب من الضربات الجوية الإسرائيلية، فإن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن نحو ألفي مقاتل من قوة النخبة "رضوان" ما زالوا بالقرب من الحدود.

إن أي قتال سوف يكون عنيفاً. فقد قاتلت بعض قوات حزب الله في الحرب الأهلية السورية، حيث دعم حزب الله نظام بشار الأسد القاتل. وهم يعرفون أيضاً التضاريس الصخرية والجبلية، التي توفر الكثير من المواقع للكمائن. كما أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي التي تدخل لبنان اكتسبت خبرة كبيرة بعد عام من القتال في غزة.

توفر الطائرات المقاتلة الإسرائيلية وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات الاستطلاع بدون طيار غطاءً وثيقاً من الجو. لقد اخترقت إسرائيل شبكات الاتصالات التابعة لحزب الله وعطلتها، كما أظهرت في منتصف سبتمبر عندما فجرت آلاف أجهزة النداء المفخخة وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله.

ما دامت العملية الإسرائيلية قريبة من الحدود، يبدو أنها تحظى بدعم أميركا. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن العملية "تتماشى مع حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها وإعادة المدنيين إلى ديارهم بأمان". "نحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وجميع الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران". ومع ذلك، حذر المتحدث أيضًا من "التسلل إلى المهمة".

يشعر بعض الإسرائيليين بالقلق من حماس نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف لشن معركة على حزب الله. يحذر تامير هايمان، الجنرال السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، من أن "لبنان عبارة عن دوامة اجتاحتنا من قبل". "تحتاج إسرائيل إلى توضيح أهدافها في لبنان وتحديد نوع وقف إطلاق النار الذي ستكون على استعداد لقبوله مع حزب الله. لقد كانت الأمور تسير على ما يرام حتى الآن ضد حزب الله، ولكن احتمالات الكارثة في لبنان كبيرة". والآن تجري عملية غزو عالية المخاطر إلى جانب مواجهة مباشرة أكثر خطورة بين إيران وإسرائيل، وهو ما يرفع المخاطر بالنسبة لإسرائيل والشرق الأوسط بأكمله.