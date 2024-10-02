أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ655 ألفًا و560 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 655 ألفا و560 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم، بأن الجيش الروسي تكبد 1130 جنديا ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن روسيا فقدت منذ بدء العملية العسكرية 8 آلاف و887 دبابة و17 ألفا و579 من المركبات المدرعة و18 ألفا و869 من النظم المدفعية و1204 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و963 من أنظمة الدفاع الجوي و2613 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و318 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و25 ألفا و6292 من المركبات وخزانات الوقود و16 ألفا و348 طائرة بدون طيار".

وأعلنت الهيئة تسجيل 110 اشتباكات على الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي آخر 24 ساعة، موضحة أن هناك 110 اشتباكات قتالية سُجلت على مدار أمس الثلاثاء، حيث نفذ الجيش الروسي ضربتين صاروخيتين و59 غارة جوية شملت 104 قنابل جوية موجهة و446 ضربة بطائرات بدون طيار انتحارية، وأجرى 2713 قصفًا مدفعيًا على مواقع قواتنا.

وذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات كبيرة في قطاعات أخرى من الجبهة، وأن التقديرات الأولية تشير إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت اليوم من القضاء على 61 عنصرًا من قوات الروس وإصابة 102 آخرين، كما تم تدمير 6 مركبات قتالية مدرعة و6 مركبات ومستودع ذخيرة واحد، بالإضافة إلى ذلك، تم إتلاف 3 مركبات مدرعة للروس ومركبتين.

