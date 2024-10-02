أمريكا: ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "هيلين" إلى 159 شخصًا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء إعصار "هيلين" الذي ضرب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية إلى 159 شخصا على الأقل.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الضحايا لقوا مصرعهم في ولايات "فلوريدا" و"جورجيا" و"كارولينا الجنوبية" و"كارولينا الشمالية" و"تينيسي" بالإضافة إلى "فرجينيا"، مشيرة إلى أن الحصيلة الأكبر تم تسجيلها في مقاطعة "بونكوم" بولاية "كارولينا الشمالية" وكانت 57 شخصا.

وأشارت القناة إلى أن أكثر من 1.4 مليون مستهلك ما زالوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتضررة.

وكان الإعصار قد وصل مساء الخميس الماضي إلى اليابسة في منطقة "بيج بند" بولاية "فلوريدا" كإعصار من الفئة الرابعة مصحوبا برياح بلغت سرعتها 140 ميلا في الساعة.